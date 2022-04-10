İran’da 250 milletvekili nükleer anlaşmaya geri dönüş için şartlarını sundu

İran’da 250 milletvekili, nükleer anlaşmaya geri dönüş şartlarını yayınladıkları bildiri ile açıkladı.

İran’da 250 milletvekili, nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda hazırladıkları genel şartları Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’ye sundu. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf tarafından okunan bildiride, yaptırımların kaldırılması ve yeni yaptırımların uygulanmaması için ABD yönetiminden garanti alınması talep edilerek, "Geçmiş nükleer müzakerelerde ABD yönetiminin ve Batılı ülkelerin gerekli garantileri vermemeleri ulusal çıkarlarımızı gözetmediği gibi, ABD’nin anlaşmadan çekilmesi ile çıkarlarımıza zarar vermiştir. Bu nedenle Viyana’da başlayan yeni müzakerelerde ABD yönetimi, anlaşmadan ayrılmayacağının garantisini hukuki düzlemde vermelidir. Kongre gibi ABD kurumları da bu garantiyi sağlamalı ve hiçbir şekilde Washington yönetiminin anlaşmadan ayrılmayacağı garanti edilmelidir" ifadelerine yer verildi.

"ABD yönetimi İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırmalı"

Birleşmiş Milletler’in (BM) İran’a yönelik tüm BM yaptırımlarını yeniden uygulamasını öngören tetik mekanizmasının hayata geçirilmemesinin istendiği bildiride, "BM yaptırımlarını yeniden uygulamaya sokan tetik mekanizması kesinlikle hayata geçirilmemelidir. Müzakere süreci devam ederken maalesef ABD yönetimi İran’a yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. ABD yönetimi İran’a yönelik tüm yaptırımları kaldırmalı ve yeni yaptırımların uygulanmayacağını garanti etmelidir" denildi.

Nükleer anlaşmaya geri dönüş için gerekli şartları içeren bildiride İran’ın istediği kadar petrol satabileceği belirtilerek, "İstediğimiz ülke ile petrol satışı için anlaşma yapabilir ve istediğimiz miktarda petrol satabiliriz. Petrol satışının karşılığı olan ödemeyi de bankacılık sistemi ile yapabilmeliyiz. Aynı şekilde İran’ın yurt dışında bloke edilen tüm mal varlıkları serbest bırakılmalı ve serbest bir şekilde uluslararası ticaret yapabilmeliyiz. Tüm bu konulara ilişkin ABD yönetimi İran’a garanti vermelidir” ifadelerine yer verildi.