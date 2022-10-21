İran, Zengezur koridorunda konsolosluk açtı

İran, Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak olan Zengezur koridoruna yakın Ermenistan’ın Kapan kentinde Başkonsolosluk açtı.

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre, İran, Azerbaycan’ı Nahçıvan’a bağlayacak olan Zengezur koridoruna yakın Ermenistan’ın Kapan kentinde Başkonsolosluk açtı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Ermenistanlı mevkidaşı Ararat Mirzoyan’ın katılımıyla Zengezur koridoru güzergahında Tahran yönetiminin Başkonsolosluğunun resmİ açılış töreni gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Emir Abdullahiyan, Ermenistan’ın toprak bütünlüğü ve güvenliğine önem verdiklerini belirterek, ”Ermenistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı bir politika yürütüyoruz. Başkonsolosluk açma kararımız iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin derinliğini gösteriyor” dedi.

Haberde, İran’ın Kapan Başkonsolosu olarak atanan Murteza Abidin Veramin’in ise Ermenistan’daki görevine başladığı açıklandı. Tahran yönetimi, Aralık 2021’de Dışişleri Bakanlığının Kapan’da bir Başkonsolosluk açılması önerisini onaylamıştı.