banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
“22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor”
“22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor”
İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu
İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Rize-Artvin Havalimanı’nda sefer sayıları günde 7’ye çıkıyor
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!
Vatandaştan CHP’li Mansur Yavaş’a tepki!

İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Basra Körfezi’nde uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el konulduğunu açıkladı.

Politika 27.05.2022, 20:24 27.05.2022, 20:38
İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu

İran’da, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el konuldu. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi’nde uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan’a ait “Prudent Varrior” ve “Delta Poseidon” adlı 2 petrol tankerine el konulduğu belirtildi.

Yunanistan, daha önce İran’a ait 1 petrol tankerine el koyduğunu açıklamıştı.

Yorumlar (0)
23°
açık