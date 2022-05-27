İran, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el koydu

İran’da, Yunanistan’a ait 2 petrol tankerine el konuldu. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Basra Körfezi’nde uluslararası hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle Yunanistan’a ait “Prudent Varrior” ve “Delta Poseidon” adlı 2 petrol tankerine el konulduğu belirtildi.

Yunanistan, daha önce İran’a ait 1 petrol tankerine el koyduğunu açıklamıştı.