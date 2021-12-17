İran: “Viyana müzakerelerine bir kaç gün ara verilecek”

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Avusturya’nın başkenti Viyana’da devam eden müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, “Müzakerelere bir kaç gün ara verilecek” dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Avrupa Birliği’nin (AB) gözetiminde 29 Kasım’da başlayan ve 5 ay ara verilen İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri, 9 Aralık’tan bu yana devam ediyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Viyana müzakerelerine bir kaç gün ara vereceklerini duyurdu. Bakıri paylaşımında, müzakerelerdeki son durumu ve ileride atılacak adımları değerlendirmek için Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile bir araya geldiğini ve müzakerelerde iyi ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, “Bugün ortak komisyon toplanacak ve ardından müzakerelere bir kaç gün ara vereceğiz” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliğinin gözetiminde İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine Tahran’ın yaptırımlar ve nükleer faaliyetleri içeren iki taslak metin sunmasının ardından verilen 5 aylık aranın ardından AB yetkilisi Mora’nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran’dan üst düzey temsilciler katılıyor.