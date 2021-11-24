İran ve BAE, ikili ilişkilerde yeni sayfa açma konusunda anlaştı

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında bir araya geldiği BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ile görüşmesinde, BAE ile "ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açma" konusunda karşılıklı olarak anlaştıklarını duyurdu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni, Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gerçekleştirdiği ziyaretinin detaylarına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ile görüştüğünü kaydetti. Gargaş ve el-Marar ile görüşmesinde, ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açma kararı aldıklarını belirten Keni, "BAE ile karşılıklı olarak ilişkilerde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Keni’nin ziyaretine ilişkin BAE basınında yer alan haberlerde ise, Keni’nin ile Gargaş ve Marar’ın bir araya geldiği belirterek, "İki ülke ortak çıkarlar ve iyi komşuluk temelinde ilişkileri geliştirmeyi vurguladı" ifadelerine yer verildi.