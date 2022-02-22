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İran, Ukrayna krizinde NATO’yu suçladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD öncülüğündeki NATO’nun Ukrayna ve Rusya krizine müdahalesinin sorunu daha da derinleştirdiğini söyledi.
Politika 22.02.2022, 12:11
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD öncülüğündeki NATO’nun Ukrayna ve Rusya krizine müdahalesinin sorunu daha da derinleştirdiğini söyledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Rusya ile Ukrayna arasındaki askeri gerilime ilişkin tarafları sağduyulu olmaya çağıran bir açıklama yaptı. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Hatipzade, ABD öncülüğündeki NATO’nun bölgeye müdahalelerinin sorunu daha da derinleştirdiğini ifade etti. Sorunun diyalog yolu ile çözülmesi gerektiğini belirten Hatipzatede, taraflara gerilimi artıracak her türlü adımdan uzak durması çağrısında bulundu.