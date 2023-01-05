İran: "Tahran’daki Fransız araştırma enstitüsü kapatılacak"

İran Dışişleri Bakanlığı, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’da İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yer aldığı karikatürlerin ardından başkent Tahran’daki Fransız araştırma enstitüsünün kapatılacağını duyurdu.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’da yayınlanan İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’li karikatürün ardından İran’dan karşı adım geldi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Fransız dergisinde yer alan karikatürlere tepki olarak başkent Tahran’daki Fransız araştırma enstitüsünün kapatılacağı bildirildi. Açıklamada, Fransız dergisinin İran’ın dini kutsallarına, dini şahsiyetlerine ve ulusal değerlerine karşı gerçekleştirdiği eylemin kınandığı belirtilerek, bunun İslam karşıtlığını teşvik etme ve toplumlar arasında nefret yayma amacıyla yapıldığına dikkat çekildi. Fransa ile kültürel ilişkilerin gözden geçirileceği vurgulanan açıklamada, "Fransa’nın İran’daki kültürel faaliyetlerinin devam edip etmeyeceği değerlendirilecek ve ilk etapta Fransız araştırma enstitüsünün ülkedeki faaliyetleri durdurulacak" denildi.

Charlie Hebdo, 8 Aralık’ta ’Hamaney’ konulu bir karikatür yarışması düzenlediğini duyurmuş ve seçilen karikatürleri “Mollalar, geldiğiniz yere geri dönün” başlığıyla özel bir sayı olarak yayımlamıştı.