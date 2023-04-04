İran: "Şehitlerimizin kanını döken İsrail’den intikam alacağız"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, İsrail’in Suriye’ye düzenlediği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu’na mensup 2 askerin hayatını kaybetmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehitlerimizin kanını döken İsrail’den intikam alacağız" dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ramazan Şerif, başkent Tahran’da İsrail’in son günlerde Suriye’deki İran hedeflerine yönelik artan saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı. Saldırılar sonucu Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 askerin hayatını kaybetmesine ilişkin konuşan Şerif, "Şehitlerimizin kanını döken İsrail’den intikam alacağız. Siyonistler son birkaç saat içerisinde başlarına nelerin geldiğini ve ilerleyen günlerde nelerin geleceğini çok iyi biliyorlar" dedi. İsrail’e yönelik uluslararası toplumun desteğinin azaldığını kaydeden Şerif, "İsrail rejimine yönelik destekler azalıyor. Rejim destekçileri ülke içerisinde başlayan olaylar nedeniyle artık bu rejime bel bağlamıyor. Yapılan analiz ve yorumlarda ise siyonist rejimin artık sona geldiği ve yok olma sürecinin başladığı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu’da diplomasi arttıkça İsrail rejimi saldırganlaşıyor"

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin bir tepki de İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani’den geldi. Kenani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu ülkeleri arasında başlayan normalleşme süreçlerinden İsrail’in rahatsız olduğunu belirterek, "Orta Doğu’da diplomasi arttıkça İsrail rejimi saldırganlaşıyor" sözlerine yer verdi. İsrail’deki protestolara da değinen Kenani, "İsrail kendi içinde çökmeye başladı. İsrail rejiminin varlığı ve bekası, savaşa ve güvensizliğe dayanmaktadır. Orta Doğu’da diplomasi yolu güçlendikçe, işgalci siyonist rejimin saldırgan eylemleri artacaktır. Nedeni ise İsrail rejiminin varlığı ve bekası bölgede her zaman savaşa, güvensizliğe ve nifaka dayanmaktadır ve elbette ki kendi iç çöküşünden kaçışı olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

İsrail savaş uçakları, 30 Mart’ta Suriye’nin başkenti Şam’ı hedef almış ve saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından ve Suriye’de askeri danışman olarak bulunan Milad Haydari ve Mektad Mekhani Cafer Abadi adlı 2 asker hayatını kaybetmişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin verdiği bilgiye göre ise bu saldırılarda İran güçlerinden biri yüksek rütbeli olmak üzere toplam 5 askerin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.