İran: "Nükleer silah üretme peşinde değiliz"

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harazi İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Nükleer silah üretme peşinde değiliz. Eğer İran nükleer silah üretirse bölgede silahlanma yarışı doğar ve biz nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge istiyoruz" dedi.

İran’ın başkenti Tahran’da 3’üncü Uluslararası Tahran Diyalog Forumu (TDF) düzenlendi. Ana konusunun "İran’ın komşu ülkeler ile politikası ve dostluk ve güven oluşturmaya yönelik bir yaklaşım" olan forumda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harazi konuşma gerçekleştirdi. İran’ın nükleer faaliyetine değinen Harazi, “Nükleer silah üretme peşinde değiliz. Dışişleri Bakanı olduğum zamanlarda bazı Arap ülkelerinin temsilcileri bize yapabilecek gücümüz varken neden silah üretmiyorsunuz diye sormuşlardı. Eğer İran nükleer silah üretirse bölgede silahlanma yarışı doğar. Ancak biz nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge istiyoruz" dedi.

"İran, Nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmeye hazır"

Nükleer müzakerelere ilişkin de konuşan Harazi, “Nükleer müzakereler ile ilgili birçok sorun çözüldü. İran anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmeye hazır. Şimdi tek sorun anlaşmanın korunması ve geçmiş meseleler. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyetinin İran’a gerçekleştirdiği ziyarette bu sorunun çözülmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. İran’ın her zaman bölge ülkeler ile olan diyaloğu iyi bir şekilde karşıladığını söyleyen Harazi, “Bölgemizin diyaloğa ihtiyacı var. Diyaloğu her zaman memnuniyetle karşıladık ve ayrıca hiçbir zaman başka bir ülkeyi işgal etmedik. Bu yeni bir şey değil. İran 200 yıl öncesinden bu yana hiçbir ülkeyi işgal etmedi ve haklarını savunmak isteyen ülkelere yardım etmede ki acelemiz doğal bir davranıştır” açıklamasında bulundu

"Ukrayna savaşına başından beri karşıydık"

Konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa da değinen Harazi, “Ukrayna’daki savaşa başından beri karşıydık ancak Batılı ülkelerin Rusya’yı Ukrayna’daki savaşa doğru sürüklediğini görüyoruz. NATO’yu Rusya’nın sınırlarına doğru kaydırma girişimi çok provokatifti. Batılılar büyük bir titizlikle Rusya’yı böyle bir savaşın içine sokmaya çalıştılar” dedi.

"İran, bölgede ve dünyada terörle mücadelede ön saflarda yer aldı"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, gerçekleştirdiği konuşmada Tahran Diyalog Forumu’nun bir anlayış atmosferi için oluşturulduğunu belirterek, “3’üncü Uluslararası Tahran Diyalog Forumu, diyalog, fikir paylaşımı ve anlayış ortamı sağlamak için oluşturulmuştur. İran, bölgede ve dünyada her türlü teröre karşı mücadelede her zaman ön saflarda yer almıştır. Burada ABD’nin Kasım Süleymani ve Mehdi el-Mühendis’e yönelik gerçekleştirdiği suikastı da hatırlatmalıyım. Siyonist rejim, insan hakları savunucularının sessizliğinde zalim politikalarına devam ediyor” sözlerine yer verdi.

"Ukrayna Savaşı’nda taraf tutmuyoruz"

Emir Abdullahiyan da Ukrayna’da devam eden savaşa ilişkin İran’ın taraf tutmadığını söyleyerek, "İran’ın Ukrayna meselesine ilişkin politikası en başından beri sorunun siyasi yollarla çözülmesiydi. Biz taraf tutmuyoruz. Savaşın başından itibaren tarafların meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması ve sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladık. Öte yandan, tek boyutlu bir bakış açısının bu soruna bir çare olmadığına inanıyoruz. Bugün Avrupa, ABD’nin politikalarının bedelini ödüyor. Teröristlere ev sahipliği yapan ve şiddete teşvik eden ülkeler, terörizmin küresel bir sorun olduğunu unutmamalıdır. Camdan yapılmış bir evde otururken başkalarına taş atıp da kendine zarar vermemek imkansız" dedi. Bakan Abdullahiyan ayrıca nükleer müzakerelerde ABD’nin rolü ile ilgili de, "ABD, nükleer anlaşmadaki ikiyüzlü politikasını durdurmalı ve anlaşmaya geri dönmelidir" ifadelerini kullandı.