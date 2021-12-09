İran nükleer müzakereleri yeniden başlıyor

İran ile Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya ülkeleri arasında 29 Kasım’da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri bugün başlıyor.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ve İran heyetine Başkanlık eden Ali Bakıri, 4+1 (Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya) ülkeleri ile 29 Kasım’da başlayan ve daha sonra ara verilen nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerine yeniden başlamak için Avusturya’nın başkenti Viyana’ya gitti.

“Batının, yaptırımların kaldırılmasını istediğinden emin değiliz”

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yeniden başlayacak olan Viyana müzakereleri öncesi, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Viyana’da iyi bir anlaşmaya varmak istediklerini belirten Abdullahiyan, “Ali Bakıri ve heyetim 4+1 ülkeleri ile görüşmeler yapmak ve iyi bir anlaşmaya varmak için Viyana’da bulunuyor. İhtiyaç duyulana kadar da orada kalacaklar. Batı, yaptırımların kaldırılmasına hazır mı yoksa tek taraflı olarak kendi endişelerinin giderilmesini mi istiyor” ifadelerini kullandı. Abdullahiyan, bugün Viyana’da yeniden başlayacak olan nükleer müzakerelere İran Atom Enerjisi Kurumundan temsilcilerin de katılacağını söyledi. Borrell ise nükleer müzakerenin gerçekçi bir bakış açısıyla yapılması gerektiğini belirterek, “ABD ve diğer 3 Avrupa ülkesine müzakerenin gerçekçi bir düzlemde olması gerektiğini hatırlattım. Taraflar müzakerelerde ilerleme kaydedebileceklerine inanmalılar” dedi.

Viyana’da 29 Kasım’da başlayan nükleer müzakerelerde, İran heyetinin 2 taslak metin sunmasının ardından taraflar başkentlere dönerek istişare talebinde bulunmuştu. Batılı kaynaklar, İran’ın sunduğu 2 taslak metnin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya aykırı olduğunu ve Tahran yönetiminin sunduğu önerilerin kabul edilemez olduğunu aktarmıştı.