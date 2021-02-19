İran, nükleer anlaşmanın yeniden ihyası için yaptırımların kaldırılmasını istiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, ABD’nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle artık nükleer anlaşmada 5+1’in mümkün olmadığını ancak anlaşmanın yeniden hayat bulması için ABD’nin tüm yaptırımlarını kaldırması gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzde, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD yaptırımları ve nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Hatipzade, bir hatırlatma şeklinde yaptığı paylaşımında, "ABD’nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi nedeniyle artık nükleer anlaşmada 5+1 yok. Bugün sadece İran ve 4+1 var. Trump, nükleer anlaşmayı terk etti ve onu tamamen yok etmeyi istedi" ifadesini kullandı.

ABD’nin sözlerine değil eylemlerine baktıklarını kaydeden Hatipzade, "Sembolik adımlar iyidir ancak biz eylem görmek istiyoruz. Bunun için de tüm yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Biz de buna göre cevabımızı veririz. Nükleer anlaşmanın yeniden hayat bulması için ABD’nin tüm yaptırımlarını kaldırması gerekiyor" ifadelerini kulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Edward Price, İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları ile gerçekleşen İran konulu toplantının ardından yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin 5+1 ülkeleri kapsamında yeniden nükleer anlaşmaya dönmeye hazır olduğu ifade etmişti.