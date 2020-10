İran Kültür ve Turizm Bakanı Mounesan:

İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Ali Asghar Mounesan, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

OldTuşba Turizm misafirliğinde Van’a gelen ve Ferit Melen Havalimanında Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen ve Van TSO Başkanı Necdet Takva tarafından karşılanan İranlı Bakan Ali Asghar Mounesan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın ev sahipliğini yaptığı Seyir Teras’ta düzenlenen istişare toplantısına katıldı. İstişare toplantısına; İranlı Bakan Ali Asghar Mounesan ve heyetinin yanı sıra Vali Yardımcısı Turgut Gülen, Van TSO Başkanı Necdet Takva, Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şefik Eren, Yönetim Kurulu Sayman Üye Mehmet Değer, Yönetim Kurulu üyeleri Veysel Parin, Eren Görsel Görmen, Necip Oflas, Serdar Balandi ve Burak Gültepe, Van TSO Türkiye-İran Tüccar Ofisi Temsilcisi ve Fahri Danışman Samed Poursoltani, OldTuşba Turizm Yetkilisi Erkan Yılmaz ve Elite Word Hotel Van Genel Müdürü Oktay Aksoy katıldı.

Türkiye-İran dostluğu

İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Ali Asghar Mounesan, düzenlenen program ve ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti. Türkiye-İran arasında ilişkinin her dönemde dostluk çerçevesinde olduğunu ifade eden Mounesan, “İran halkı her zaman Türkiye halkını sevmektedir. Şunu da çok iyi biliyorum ki Türkiye’de İran halkını her zaman sevmekte ve destek vermekte. İslam ülkeleri arasında bulunun İran ve Türkiye güçlü ülkelerdir. Güçlü ekonomileri var. Bu yüzden 2 ülke arasındaki işbirliği gelişir ve daha da ilerlerse, bu tüm İslam ülkelerine olumlu yansıyacaktır. İki ülkenin var olan potansiyelleri ortada. Daha önceki yıllarda da ön plana çıkan bu potansiyelleri destekleyerek daha iyi bir seviyeye getirebiliriz” dedi.

“Türk vatandaşları İran’a davet ediyoruz”

İran’ın turistik ve tarihi alanlarıyla ilgili de bilgiler veren Mounesan, “Başkanımız Ruhani döneminde turizm sektörü çok iyi bir seviyeye geldi ve önemli gelişmeler oldu. Yeni oteller ve altyapının güçlendirilmesi buna bir örnektir. Bizde turizmimizin daha iyi bir seviyeye gelmesi adına çabalarımızı sürdürüyoruz. Bu nokta Türk vatandaşların İran’a turist olarak gelmesini istiyoruz. Türk vatandaşlarının gelip İran’ı daha yakından görmelerini istiyoruz. Özellikle bu dönemde İran’daki tur firmalarının fiyatları çok uygun olması nedeniyle çok rahatlıkla seyahat gerçekleştirilebilir. Yatırım anlamında da ülkemizde önemli potansiyeller var. Yatırım yapacak olan firmalara daha uygun arazi satışı gerçekleştirebilir ve bakanlık olarak gerekli tüm destekleri sağlayabiliriz. Eleman konusunda da ülke olarak iyi bir seviyedeyiz. Türkiye’deki yatırımcılar İran’da yapacakları yatırımlarla üretecekleri malları diğer ülkelere de ihraç edebilir. 80 milyon nüfusa sahip olduğumuz için iç piyasada da önemli bir potansiyele sahibiz. Bu vesileyle sizleri İran’da, özellikle sınır kentlerinde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Biz bakanlık ve devlet olarak size destek olmaya hazırız. Turizmimizin gelişmesi adına da İran’ı kendi ülkeniz gibi görmenizi ve bu şekilde yaklaşım sergilemenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye kapıları açmalıdır”

Kapıların açılmasıyla ilgili de konuşan Bakan Mounesan, şunları söyledi:

“Sizleri ülkemizde ağırlamak bizleri mutlu etmektedir. Biz kardeş ve dost ülkeyiz. Pandemi nedeniyle Türkiye kapıları kapattı. Bizim kapılarımız her zaman açıktı ve sizleri bekliyoruz. Türkiye daha önce İran’a uygulanan ambargonun kalkmasına yönelik destekleri oldu. Bu noktada da Türkiye’den destek bekliyoruz. Türkiye Devleti alacağı karar ile kapıları yeniden açmalıdır. Sıkı olan dostluğumuz ve kardeşliğimizi bu kötü süreçte de pekiştirmemiz ve birbirimizin yanında olmamız gerekmektedir. 2 ülkenin yerel yöneticilerinin ortak çalışmaları ve atacağı adımlar ile daha iyi bir seviyeye gelebiliriz.”

“6 yıl önce yüzümüzü doğuya döndük”

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva da, son 6 yıldır Van ile İran arasında gelişen ilişkilerin, bakanın gelişiyle belli bir noktaya taşındığını ifade etti. Başkan Takva, “Ne yazık ki, 6 yıl öncesine kadar İran İslam Cumhuriyeti ve komşu kentlerin, kentimizdeki varlığından söz etmek mümkün değildi. 2014 yılında yönetim kuruluyla beraber yüzümüzü doğuya döndük. Bunu yaparken belediyelerimizin, valiliğimizin, mülkü idare amirlerimizin ve turizmcilerimizi heyecanlandıran ve desteğini alarak İran’a çok sayıda seyahat düzenledik. Aradan geçen 6 yıllık süreç içerisinde ne kadar doğru bir karar verdiğimizi anlıyoruz. Bu kararı da bugün saygıdeğer bakanımızın heyetiyle ilimizi ziyaret etmesinden anlamak mümkün” diye konuştu.

“Kimlik ile seyahat yapılmalı”

Türkiye ile İran arasındaki dostluk ve yıllardır süre gelen komşuluk ilişkileri nedeniyle vatandaşların kimlikle seyahat edilebileceğini ifade eden Başkan Takva, şöyle devam etti:

“Tahran’a düzenlemiş olduğumuz bir seyahatte kimlik ile giriş-çıkışların yapılacağı önerisinde bulunduk. İranlı yetkililer bu duruma çok şaşırdı. Biz Gürcistan’a kimlik ile giriş-çıkış yaparken, 400 yıllık komşumuz olan İran ile neden olmasın. Her platformda komşulukta ve dostluktan bahsederek bu neden olmasın. Bakanımızın yetkililer ile görüşmesi ve bizim bakanlığımıza da bunu bildirmesi durumunda bu sağlanabilir.”

Kapıların açılması konusunda da Bakan Mounesan’dan destek isteyen Takva, “Bizim diğer kapılarımız açık. Bakan Bey İstanbul’dan buraya geldi. Ancak İran’dan karayoluyla buraya gelemiyor. Bu anlamda da gerekli desteğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Komşumuzu değiştiremeyiz”

Ülkelerin komşularını değiştiremediğini ifade eden Takva, “Ticaret her şeyi yumuşatır. Ticaret siyaseti yumuşatır, ticaret diplomasiyi yumuşatır. Bu yüzden gidiş-gelişler ve ticari ilişkileri ne kadar geliştirirsek, 2 ülkenin hem siyaseti hem bürokrasiyi hem askeri yapısı birbirine daha çok yaklaşır. İranlı bir profesörün birkaç yıl önce Van’daki bir sözünü hiç unutmuyorum. Diyordu ki; ‘Siz bir insanı sevmezseniz yanında kalkar başka bir yere gidersiniz, bir mahallede komşunuzla kavga ederseniz başka bir mahalleye taşınabilirsiniz. Ama siz 2 ülkeyi başka bir yere taşıyamazsınız.’ Ne İran’ı ne de Türkiye’yi başka bir yere taşıyamazsınız. O yüzden ülkelerin komşuluğu değişmez. O nedenle bizim çok fazla bağımız olan İran ile başka bir ilişki geliştirmemiz gerekiyor. Bu böyle olmamalı” şeklinde konuştu.

“İran’a uygulanan ambargo kalkmalı”

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şefik Eren ise İran’a uygulanan ambargonun kalkması adına birçok görüşme yaptıklarını söyledi. Eren, “Daha önce odamızı ziyaret eden başta Amerika olmak üzere diğer ülkelerin büyükelçilerine İran’daki ambargonun kaldırılmasını talep ettik. Bu bizim tek gündem maddemizdi. İslam dini, kendin için ne istiyorsan, komşun için de onu iste diyor. Dolayısıyla biz İran’a uygulanan ambargonun tamamen karşısındayız ve kaldırılması noktasında sürekli olarak çağrılar yaptık. Dünyanın İran ile olan ilişkilerini en iyi takip eden şehirlerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla var olan ambargonun kaldırılması ve İran’ın daha güçlü bir ülke haline gelmesi en büyük temennimizdir. Bakanın da buraya gelmesiyle de bu çabamız daha da güçlenecektir. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

“Yüksek harçlar düşürülmeli”

Van TSO Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Parin de, İran tarafından uygulanan yurt dışı harçlarının çok yüksek olduğu, bundan dolayı da İranlı vatandaşların Van’a gelmelerine engel olduğunu aktararak, bu harçların indirilmesi gerektiğini aktardı.

Van Vali Yardımcısı Turgut Gülen ise Bakan Ali Asghar Mounesan’a teşekkür ederek, programı düzenleyen Van TSO Yönetimine teşekkür etti.

Toplantıya katılan İranlı yetkililer ise Türkiye’ye özelde Van’a çok sayıda İranlı turist geldiğini ifade ederek, Türkiye’den de İran’a turist gelmesini beklendiklerini belirtti. İstişare toplantısı; Van TSO Yönetim Kurulu tarafından İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Dr. Ali Asghar Mounesan ve OldTuşba Turizm Yetkilisi Erkan Yılmaz’a plaket takdim etmesi ile sona buldu.