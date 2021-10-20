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İran, kamyonların Laçin güzergahı üzerinden Karabağ’a geçişini yasakladı

İran Ulaştırma Bakanlığı, İran plakalı kamyonların Laçin güzergahı üzerinden Karabağ’a girişlerini yasakladı.

Politika 20.10.2021, 19:29
İran, kamyonların Laçin güzergahı üzerinden Karabağ’a geçişini yasakladı

İran Ulaştırma Bakanlığı, İran plakalı kamyonların Laçin güzergahı üzerinden Karabağ’a girişlerini yasakladı.

İran Ulaştırma Bakanlığı, İran plakalı kamyonların Laçin güzergahı üzerinden Karabağ’a girişlerini yasaklayan genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede, İran kamyonlarının Karabağ’a giriş yapmamaları ve Karabağ ile hiçbir şekilde ticaret yapılmaması istendi.

Genelgede, Azerbaycan yönetiminin ülkeye giriş-çıkışlarda resmi sınır kapılarının kullanılmasını istediği belirtilerek, “İran kamyonları Azerbaycan toprak bütünlüğüne yönelik hassasiyet nedeniyle Ermenistan üzerinden Laçin ve Karabağ’a giriş yapmadı. Uluslararası Nakliye şirketleri ise Karabağ ile her türlü ticari anlaşmadan uzak durmalı” ifadeleri yer aldı.

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