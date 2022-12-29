İran, İtalya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İtalya’nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone, İtalyan yetkililerin İran’ın içişlerine yönelik açıklamaları nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İtalya’nın Tahran Büyükelçisi Giuseppe Perrone’nin İtalyan yetkililerinin İran’ın içişlerine yönelik açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtildi. Büyükelçi Perrone’ye konudan duyulan rahatsızlıktan dolayı nota verildiğinin ifade edildiği açıklamada, "Bazı İtalyan yetkililerin İran’ın içişlerine müdahaleci eylemleri bu ülkenin büyükelçisine iletilmiş ve insan haklarına ilişkin seçici ve ikili yaklaşımların İran İslam Cumhuriyeti açısından kabul edilemez olduğu vurgulanmıştır. Karşı taraf ise yasa dışı yaptırımlar uygulayarak milletin haklarını çiğnemiş ve İran halkının çıkarlarını ciddi şekilde zedelemiştir" denildi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran’ın Roma Büyükelçisi Mohammad Reza Sabouri’yi İran’daki idam cezalarına ve gösterilere yönelik şiddete tepki olarak dün Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.