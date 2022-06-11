İran ile Venezuela arasında 20 yıllık stratejik iş birliği anlaşması

İran ile Venezuela arasında petrol, petrokimya, ekonomi ve turizm sektörleri ile kültürel ve siyasi alanları kapsayan 20 yıllık stratejik iş birliği anlaşması imzalandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye ziyaretinin ardından geldiği İran’ın başkenti Tahran’da temaslarına başladı. Maduro, Sadabad Sarayı’nda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı. İkili, heyetlerarası görüşme gerçekleştirdikten sonra İran ile Venezuela arasında petrol, petrokimya, ekonomi ve turizm sektörleri ile kültürel ve siyasi alanları kapsayan 20 yıllık stratejik iş birliği anlaşmasına imza attı.

Reisi, ABD’yi hedef aldı

Cumhurbaşkanı Reisi, ABD’nin İran’a yönelik maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu ve İran’ın yaptırımları bir fırsata dönüştürmeye çalıştığını söyledi.

Venezuela ile ilişkilerin stratejik öneme sahip olduğunu belirten Reisi, “İmzalanan 20 yıllık anlaşma da bunu ispatıdır” dedi. Venezuela’nın da ABD karşısında baskılara boyun eğmediğini vurgulayan Reisi, “Venezuela halkı zor yılları geride bıraktı ve düşman karşısında direnmeyi seçti” dedi. Reisi, Venezuela ile turizmden teknoloji ve ekonomik bir çok alanda iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını, bunun iki ülke arasında iş birliğini güçlendireceğini ifade etti.