İran ile Çin arasında 16 proje için ön anlaşma imzalandı

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, 25 yıllık kapsamlı iş birliği anlaşması çerçevesinde İran ile Çin arasında enerji, petrol, doğal gaz, ortak yatırımlar, döviz alışverişi ve stratejik transit geçişler ile limanlar konularında 16 farklı proje için ön anlaşmaların imzalandığını söyledi.

Çin Başbakan Yardımcısı Hu Chunhua beraberindeki üst düzey heyet ile birlikte İran’a gerçekleştirdiği ziyarette İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Makber ve İranlı yetkililer ile başkent Tahran’da görüştü. İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi görüşmeye ilişkin İran basınına yaptığı açıklamada, iki ülke arasında imzalanan 25 yıllık kapsamlı iş birliği anlaşmasının netlik kazanması ve anlaşmanın daha hızlı uygulanabilir olması için uzman heyetler arasında görüşmeler yapıldığını söyledi. Handuzi iki ülke arasındaki toplantılar için 4 farklı komitenin oluşturulduğunu ve ekonomi alanındaki ilk görüşmenin yapıldığını belirtti. Anlaşma çerçevesinde İran ile Çin arasında enerji, petrol, doğal gaz, ortak yatırımlar, döviz alışverişi ve stratejik transit geçişler ile limanlar konularında 16 farklı proje için ön anlaşmaların imzalandığını söyleyen Handuzi, "İran ile Çin arasında 25 yıllık kapsamlı iş birliği anlaşmasının uygulanması için bugünkü zirvede iki ülke arasında 16 proje üzerinde ön anlaşma imzalandı. İki ülke devlet başkanları arasında yapılacak görüşmede bu ön anlaşmalara ilişkin ayrıntılar paylaşılacak" dedi. İmzalanan 16 ön anlaşmanın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi arasında yapılacak görüşme öncesi iyi bir ön hazırlık olduğunu kaydeden Handuzi, "İki ülkede, tüm uluslararası baskılar ve yaptırımlara rağmen ticari ilişkilerini geliştirmek istiyor. Çin ile ticaretimizde yüzde 20 gibi bir artış var ve 2023 yılında ticaret oranımızın daha da artmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.