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İran: "Haziran ayına kadar UAEA’ya nükleer konuda belgeleri sunacağız"

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliklerinin siyaset dışı kalmasını istediklerini belirterek, "UAEA Başkanı Rafael Grossi ile daha önceden çözülememiş konular hakkında genel bir sonuca vardık. Haziran ayına kadar UAEA’ya nükleer konuda gerekli belgeleri karşılıklı olarak sunacağız" dedi.

Politika 05.03.2022, 13:55
İran: "Haziran ayına kadar UAEA’ya nükleer konuda belgeleri sunacağız"

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliklerinin siyaset dışı kalmasını istediklerini belirterek, "UAEA Başkanı Rafael Grossi ile daha önceden çözülememiş konular hakkında genel bir sonuca vardık. Haziran ayına kadar UAEA’ya nükleer konuda gerekli belgeleri karşılıklı olarak sunacağız" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) siyasi baskılar ve lobi faaliyetlerinden etkilenmemesi gerektiğini ve İran ile işbirliğinin teknik düzeyde kalacağını umut ettiğini söyledi. İslami, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliklerinin siyaset dışı kalmasını istediklerini belirterek, "UAEA Başkanı Rafael Grossi ile daha önceden çözülememiş konular hakkında genel bir sonuca vardık. Haziran ayına kadar UAEA’ya nükleer konuda gerekli belgeleri karşılıklı olarak sunacağız" dedi.

İran nükleer faaliyetlerinin iyi bir ilerleme kaydettiğini belirten İslami, "Düşmanlarımızın önümüze çıkarttığı engelleri atlattık ve nükleer faaliyetlerimizde iyi bir noktadayız. Nükleer anlaşma ve nükleer müzakereler faaliyetlerimize ilişkin şüphe ve suçlamaların kaldırılması için varlar. Bu noktada UAEA ile işbirliğimizin teknik düzeyde olmasını ve siyasileştirilmemesini umut ediyorum" ifadesini kullandı.

İslami, "Viyana’da nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin son aşamasında İran olarak bir diğer kırmızı çizgimiz nükleer faaliyetlerimize yönelik iddiaların tamamen sonlandırılması ve bizi rahatsız etmemeleridir. Daha önce yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde, her iki taraf da gerekli bilgileri ve belgeleri sunarak işbirliğine doğru hareket etmelidir. Yalan iddialar ile müzakerelerden sonuç alınmasına engel olunursa biz de kendi imkanlarımızı kullanır ve karşılık veririz" dedi.

"Henüz çözülememiş bazı konular vardı"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi ise Tahran yönetimi ile ajans arasında anlaşma ve işbirliğinin sağlanamaması halinde nükleer anlaşmaya geri dönüşün mümkün olmadığını söyledi. Grossi, "İslami Bey’in de ifade ettiği gibi geçmiş görüşmelerden kalan ve henüz çözülememiş bazı konular vardı. Bu konular hakkında açık ve şeffaf olmamız gerekiyordu. Şu ana kadar da bunda başarılı olamamıştık, UAEA olarak uzmanlarımız belirli bir çerçevede kalarak çözülemeyen konular hakkında görüşmeler gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.

İran ile 4+1 ülkeleri arasında Viyana’da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde son aşamaya girildi.

Avrupa Birliği gözetiminde başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde Tahran yönetimi, tüm ABD yaptırımlarının kaldırılmasını ve İran nükleer faaliyetlerine yönelik UAEA tarafından yöneltilen suçlama ve iddiaların kaldırılmasını talep ediyor.

Söz konusu iddialar arasında İran’ın bazı nükleer tesislerinde radyoaktif kalıntıların bulunması da yer alıyor. İran, Viyana müzakerelerinde temelsiz olarak adlandırdığı suçlama ve iddialar üzerine açılmış dosyaların kapatılmasını talep ederken, bu iddiaların siyasi olduğunu ve kendisine karşı kullanıldığı görüşünde.

Tahran yönetimi, ABD ve Avrupa’nın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini uygulamamaları nedeniyle Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasının ek protokollerinden ayrılma kararı almış ve UAEA’nın nükleer tesislere yönelik denetimlerine kısıtlama getirmişti.

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