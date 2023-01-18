İran, Güney Kore Büyükelçisi’ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Güney Kore’nin Tahran Büyükelçisi Yun Kang-hyeon, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) İran aleyhine yaptığı açıklamaları nedeniyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore’nin Tahran Büyükelçisi Yun Kang-hyeon’un, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkileri, ülkesinin Kuzey Kore ile olan ilişkilerine benzettiği ve Tahran’ı Basra Körfezi’nde BAE’nin "düşmanı" olarak nitelendirdiği gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldığı aktarıldı. Açıklamada, İran’ın protestosunun Büyükelçiye iletildiği belirtilerek, Seul yönetiminden bu sözlere ilişkin acil bir yanıt talep edildiği ve bu yaklaşımın bir an önce düzeltilmesi gerektiği ifade edildi. İran’ın yaptırımlar nedeniyle Güney Kore’de bloke edilen paraları da dahil olmak üzere Güney Kore’nin düşmanca yaklaşımının hatırlatıldığı açıklamada, Seul yönetiminin ikili ilişkilerdeki sorunları çözmek için etkili adımlar atmamasının İran tarafını iki ülke arasındaki ilişkileri gözden geçirmeye yönelteceği vurgusu yapıldı.

Güney Kore Büyükelçisi Yun Kang-hyeon ise, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve yetkililerin İran hakkındaki konuşmalarına açıklık getirerek, bu açıklamaların İran, Güney Kore, BAE ilişkileri ile bir ilişkisinin olmadığını ve İran’ın tepkisini Güney Kore makamlarına ileteceğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, BAE’nin başkenti Abu Dabi’ye yaptığı ziyarette İran aleyhinde konuşma gerçekleştirmiş ve "Kardeş ülkemiz BAE’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. BAE’ye en büyük tehdit ve düşman İran’dır. Bizim düşmanımız ise Kuzey Kore’dir. Bizde BAE ile çok benzer bir durumdayız" ifadelerini kullanmıştı.