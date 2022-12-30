İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani: "Filistin yok edilemez"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, "İsrail, İran’a karşı asılsız iddialarını tekrarlayarak 70 yıldır kimlik kazanmak için soykırım yapıyor. Filistin yok edilemez" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İsrail’in İran karşıtı iddialarına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kenani, "Siyonist rejim başbakanı, İran’a karşı asılsız iddialarını tekrarlayarak kendisi ve gayri meşru İsrail rejimi için bir kimlik oluşturmanın peşinde. Siyonist rejim 70 yılı aşkın bir süredir kimlik kazanmak için soykırım, yağma, zorunlu göç ve insan haklarına aykırı olan onlarca eylemlerde bulundu. İngiltere, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin bu meşru olmayan varlığı desteklemeleri yanlıştır. Filistin yok edilemez" ifadelerini kullandı.