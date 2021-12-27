İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade: “Viyana müzakerelerine ileriye dönük bakıyoruz”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran’ın Viyana müzakerelerinde ciddi olduğunu belirterek, “Viyana müzakerelerine ileriye dönük bakıyoruz” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlenen haftalık basın toplantısında, Avusturya’nın başkenti Viyana’da bugün tekrar başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin sekizinci turuna ilişkin konuştu. Hatipzade, bazı batılı ülkelerin nükleer müzakerelerdeki tutumlarının sonuç odaklı olmadığını belirterek, “Yanlış ve yersiz açıklamalar ile vakit öldürüyorlar ya da nükleer anlaşmadan daha fazlasını talep ediyorlar. Bu İran için kabul edilemez. Sekizinci tur müzakerelerinde daha ayrıntılı konulara girdiğimizde bu sorunların çözüleceğini umut ediyorum” dedi. Hatipzade, Tahran’ın Viyana müzakerelerinde ciddi olduğunu da belirterek, “Viyana müzakerelerine ileriye dönük bakıyoruz. Batılı ülkelerden beklentimiz de müzakere masasına iyi bir anlaşma imzalamak için gelmeleri” ifadelerine yer verdi.

“Taslak metinler Viyana müzakerelerinin ana hedefini oluşturuyor”

Viyana müzakerelerinde amaçlarının iyi bir anlaşmaya varmak olduğunu belirten Hatipzade, “Artık Viyana müzakerelerinin genel çerçevesini ve şeklini belirledik. Yedinci tur müzakereleri neticesinde 2 taslak metin elde ettik. Nükleer faaliyetler ve yaptırımlar konusunda hazırladığımız 2 taslak metin hakkında müzakereler devam edecek. Yaptırımlar için hazırladığımız taslak metin Viyana müzakerelerinin ana hedefini oluşturuyor. Umarım açtığımız diplomasi penceresini karşı taraf iyi kullanır. Yaptırımların kaldırılmasını ve bunun İran ekonomisindeki testini ciddiyetle takip etmeye devam edeceğiz” dedi.

İran ile 4+1 (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) ülkeleri arasında 29 Kasım’da Viyana’da başlayan yedinci tur nükleer müzakerelere, heyetlerin başkentlerde istişarelerde bulunması için ara verilmişti.