İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade: “Hava sahamızı Azerbaycan’a kapatmadık”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan’a hava sahalarını hiçbir zaman kapatmadıklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade haftalık basın toplantısında konuştu. Azerbaycan ile yaşanan gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Hatipzade, “Bakü yönetimi ile ilişkimiz normal seyrinde devam ediyor. Üçüncü şahısların bu ilişkiyi bozmasına izin vermemeliyiz. Normal olmayan şey bu ilişkiyi bozmaya çalışmaktır” dedi.

İran’ın Azerbaycan ile komşuluk ilişkisine sahip olduğunu belirten Hatipzade, “İkili ilişkilerimize duyduğumuz güven ve komşuluk duygusu ile endişelerimizi Azerbaycan’a ilettik. Onlar da bu endişeleri gidereceklerini söylediler” şeklinde konuştu. Azerbaycan’a İran hava sahasını hiçbir zaman kapatmadıklarını belirten Hatipzade, “Hem hava sahamız hem de kara sınırlarımız Bakü yönetimine açık. Hiçbir zaman hava sahamızı kapatmadık. Bazı yetkililerin açıklamaları iki ülke arasında gerilime neden olmamalı” dedi.

İran’ın DEAŞ ve İsrail’i gerekçe göstererek Azerbaycan sınır bölgesinde askeri tatbikat düzenlemesi iki ülke arasında gerilime neden olmuştu. Kuzey sınırlarında İsrail varlığına izin vermeyeceğini belirten Tahran yönetimi, askeri tatbikatın İsrail’e bir cevap olarak düzenlendiğini iddia etmişti.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlerde ise İran’ın Bakü yönetimine hava sahasını kapattığı iddia edilmişti.