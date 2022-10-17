İran Dışişleri Bakanlığı: "Savaşın tarafı olan ülkelere silah tedarik etmiyoruz"

İran ile Ukrayna arasındaki "insansız hava aracı" gerilimi giderek büyüyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani haftalık düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran’ın Rusya’ya İHA gönderdiğini bir kez daha reddetti. Rusya’nın, Ukrayna’nın başkenti Kiev’i sabah saatlerinde kamikaze İHA’larla vurmasının ardından alevlenen iddialara yanıt veren Kanaani, "İran’ın, Rusya’ya İHA gönderdiğine ilişkin çıkan haberlerin siyasi hedefleri var bunlar Batılı kaynaklar tarafından yayılıyor. Biz savaşın tarafı olan ülkelere silah tedarik etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya ile çatışmalarda İran yapımı 8 insansız hava aracını düşürdük"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir videoda, Rus kuvvetlerinin İran yapımı insansız hava araçlarını Ukrayna’ya saldırmak için kullanması nedeniyle İran’ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi’nin akreditasyonunun iptal edileceğini ve Kiev’deki İran diplomatik personelinin azaltılacağını ifade etmişti. Zelenskiy, Ukrayna kuvvetlerinin Rusya ile çatışmalarda bugüne kadar İran yapımı toplam 8 insansız hava aracını düşürdüğünü aktararak, "Bugün Rus ordusu Dnipropetrovsk bölgesi ve Odessa’ya yönelik saldırılarında İran yapımı insansız hava araçlarını kullandı. Dışişleri Bakanlığı’na bu gerçeğe sert tepki vermesi talimatını verdim. Bu İran insansız hava araçlarından 6’sı Doğu ve Güney Komutanlıklarımızın hava savunması tarafından düşürüldü. Bir tanesi donanmanın hava savunması tarafından düşürüldü. Az önce de bana başka bir saldırıda İran’ın insansız hava aracının Güney Komutanlığının hava savunması tarafından düşürüldüğü söylendi" ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, "Ukrayna tarafı, böyle dostane olmayan bir eyleme yanıt olarak İran büyükelçisinin akreditasyonunu iptal etme ve ayrıca Kiev’deki İran büyükelçiliğinin diplomatik personelinin sayısını önemli ölçüde azaltmaya karar verdi" demişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran’ın Ukrayna’ya karşı savaşında kullanması için Rusya’ya silah sağlamasına yanıt olarak bugün İran’ın Kiev Büyükelçisinin akreditasyonunun iptal edildiğini ve İran Büyükelçiliğindeki önemli sayıda diplomatik personelin geri çekildiğini duyurduk" ifadelerine yer vermişti.