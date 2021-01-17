İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten Fransa’ya tepki: “Siz savaş suçlusu Suudilere silah satıyorsunuz”

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın İran’a yönelik nükleer silah üretme suçlamasına tepki göstererek, “Sayın mevkidaşım, siz Dışişleri Bakanlığı görevinizde Suudilere silah satışı yaparak başladınız” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinde Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın İran’ı hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Zarif, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian’dan Suudi Arabistan’a silah satmayı durdurmalarını isteyerek, “Siz gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı öldüren ve her gün Yemen’de çocukları öldürerek savaş suçu işleyen Suudilere silah satıyorsunuz. Buna son verin” dedi.

Dışişleri Bakanı Le Drian’ın İran’a yönelik nükleer silah üretme suçlamasına tepki gösteren Zarif, “Sayın mevkidaşım, siz Dışişleri Bakanlığı görevinize Suudilere silah satışı yaparak başladınız. İran hakkında boş ve yalan ifadelerle konuşmayın” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Le Drian, ABD ve İran’dan nükleer anlaşmaya dönmelerini istediği açıklamasında İran’ı nükleer silah üretmeye çalışmakla suçlamıştı.