İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "UAEA ile görüşmelere başlamak ve iş birliğini güçlendirmek için Viyana’ya heyet göndereceğiz"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile yaptığı ortak basında toplantısında, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile görüşmelere başlamak ve iş birliğini güçlendirmek için Viyana’ya heyet göndereceğiz" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen ikili, önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Suriye ile ikili ilişkilerden bahsederek başlayan Abdullahiyan, "İkili ilişkiler, özellikle ekonomik, ticari ve turizm iş birlikleri konusunda çeşitli görüşmelerimiz oldu. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde arttı" dedi.

Önümüzdeki günlerde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yakın temasta bulunmak için adım atacaklarını ifade eden Abdullahiyan, "UAEA ile görüşmelere başlamak ve iş birliğini güçlendirmek için Viyana’ya heyet göndereceğiz. Sayın Eslami (İran’ın atom ajansı şefi) ve Grossi (UAEA başkanı) arasında bir fikir birliği mevcut" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyleyen Abdullahiyan, Viyana müzakerelerinin yeniden başlamasına ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Nükleer anlaşmaya dönüş müzakereleri

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında "Kapsamlı Ortak Eylem Planı" adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerinin denetlenmesini içeren anlaşma imzalanmıştı. Eski ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmiş, İran yönetimi de nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine döndürmüştü. Bunun üzerine ABD yönetimi, İran’ı ağır ekonomik yaptırımlarla hedef almıştı. Nükleer anlaşmaya dönüş için Avusturya’nın başkenti Viyana’da Nisan 2021’de İran, Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında müzakerelere başlanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Kasım 2021’de göreve başlamasıyla ABD’nin de anlaşmaya dönmesi için görüşmeler yürütülüyordu ancak müzakereler geçtiğimiz mart ayında farklı nedenlerle durdurulmuş, Ağustos ayı başlarında yeniden başlamıştı.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in 9 Ağustos’ta 2015 İran nükleer anlaşmasına ilişkin sunduğu nihai taslak metne, İran ve ABD’nin cevap vermesinin ardından taraflar verilen cevapların değerlendirme sürecine girmişti.