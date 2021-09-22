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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülke yetkilileriyle bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ABD’nin New York kentinde Suudi Arabistan ve diğer Arap ülke yetkilileriyle bir araya geldi.

Politika 22.09.2021, 19:31
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Suudi Arabistan ve diğer Arap ülke yetkilileriyle bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ABD’nin New York kentinde Suudi Arabistan ve diğer Arap ülke yetkilileriyle bir araya geldi.

İran basınında yer alan haberlerde, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu Toplantısı için ABD’nin New York kentinde bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Suudi Arabistan ve diğer Körfez ve Arap ülkelerinden yetkililerle bir araya geldiği aktarıldı. Söz konusu görüşme, İranlı yetkililer ile Suudi Arabistanlı yetkililer arasında son bir ay içerisindeki ikinci görüşme oldu. Görüşmede, Tahran ile Riyad arasında devam eden müzakerelerin ve Ortadoğu’da gerilimi azaltmanın ele alındığı belirtildi. Diğer yandan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan’ın AB yetkilileri ile Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlatılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerini görüştüğü ifade edildi.

İran ile Suudi Arabistan Irak’ın arabulucu olmasıyla başkent Bağdat’ta ikili müzakerelere başlamıştı.

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