İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Süleymani dosyasıyla ilgili soruşturma hızlandırılmalı"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El-Mühendis dosyası ile ilgili soruşturmanın hızlandırılması gerekli" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, resmi temaslarda bulunmak üzere Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi. Abdullahiyan, Bağdat’ta Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel işbirliğini görüştü. Bakanlar ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Abdullahiyan toplantıda yaptığı konuşmada Tahran’ın Irak’a desteğinin süreceğini belirterek, "İran olarak Bağdat hükümetine desteğimizi sürdüreceğiz. Bugünkü görüşmede Direniş komutanları Şehit General Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi El-Mühendis dosyası ile ilgili soruşturmanın hızlandırılması gerektiğini vurguladık. İran diplomasi yolunda müzakereleri memnuniyetle karşılıyor. Tahran hükümeti iyi, güçlü ve istikrarlı bir anlaşmaya varmak için elinden geleni yaptı ve şimdi müzakereleri sonuçlandırmaya hazırız. Tabii ki ABD tarafı başka bir seçeneğe başvurursa, bizde B planımızı uygulamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer programının barışçıl olduğuna da değinen Abdullahiyan, İran’ın hiçbir zaman nükleer bir silah üretmenin peşinde olmadığını söyleyerek, Irak hükümetinin, İran’a yönelik yaptırımların kaldırlması için yapılan Viyana görüşmelerinde yapıcı rol oynadığını belirtti.