İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: “Rusya’ya Ukrayna savaşından önce silah sattık”

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Rusya’ya Ukrayna savaşından önce silah sattıklarını söyleyerek, "Rusya’nın İran’a ait SİHA’ları kullandığı netlik kazanırsa buna kayıtsız kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran’da düzenlenen Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) toplantısında konuştu. İran’ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya’ya silah göndermediğini belirterek bu yöndeki iddiaları bir kez daha yalanlayan Abdullahiyan, “Rusya’ya Ukrayna savaşından önce silah gönderdik. Savaşın başlaması ile Rusya’ya silah göndermeyi durdurduk. Ayrıca Ukrayna savaşına ilkesel olarak karşıyız. Rusya’ya ise savaşta kullanması için silahlı insansız hava araçları (SİHA) veya füze göndermedik ve göndermeyeceğiz. Bu konunun açıklığa kavuşması için Ukrayna ile çalışmaya hazırız” dedi.

"Buna kayıtsız kalmayacağız"

Söz konusu iddiaların araştırılmasını da isteyen Abdullahiyan, “İran ve Ukrayna taraflarından oluşan uzman bir ekip ile ortak bir toplantı yapılmasına ve Ukrayna’nın elinde bulunan tüm kanıtları sunmasına hazırız. Eğer bu görüşmede Rusya’nın İran’a ait SİHA’ları kullandığı netlik kazanırsa buna kayıtsız kalmayacağız” açıklamasında bulundu.

Ne olmuştu?

İran’ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya’ya SİHA gönderdiği iddiaları uluslararası gündemde geniş yer bulmuştu. İlk olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, 11 Temmuz’da İran’ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya’ya SİHA’lar gönderileceğine ilişkin ellerinde istihbarat bilgileri olduğunu açıklamış, ardından Ukrayna, Tahran yönetimi ile "Rusya’ya silah tedarik ettiği" gerekçesiyle 23 Eylül’de diplomatik ilişkilerini azaltma kararı alarak İran’ın Kiev Büyükelçisi Menuçehr Muradi’nin akreditasyonunu iptal etme kararı almıştı. Son olarak Kiev yönetimi tarafından, Rusya’nın 17 Ekim’de başkent Kiev’e SiHA’larla düzenlediği saldırıda İran’a ait Şahid-136 tipi kamikaze insansız hava araçlarının kullanıldığı açıklanmıştı.