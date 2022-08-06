İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: “Nükleer müzakerelerde ABD’den gerçekçi yaklaşım bekliyoruz”

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana’da yeniden başlayan nükleer müzakerelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Nükleer müzakerelerde ABD’den gerçekçi yaklaşım bekliyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin küresel ve bölgesel konular ile ikili ilişkilerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. İran’ın her zaman tek Çin politikasına bağlı kaldığını vurgulayan Abdullahiyan, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyaretini kınayarak, “İran olarak hem tarihsel kayıtlar doğrultusunda hem de bölgenin istikrarı için tek Çin politikasını savunuyoruz” dedi. ABD ile Avusturya’nın başkenti Viyana’da yeniden başlayan nükleer müzakerelere ilişkin de konuşan Abdullahiyan, "Nükleer müzakerelerde ABD’den gerçekçi yaklaşım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise İran’a tek Çin politikasını savundukları için teşekkür ederek, ABD’nin müdahaleci politikaları karşısında uluslararası toplumun Çin’in toprak bütünlüğünü savunduğunu söyledi. Viyana müzakerelerinde taraflar arası diplomasiyi savunduklarını kaydeden Yi, İran’ın müzakerelerdeki yaklaşımını desteklediklerini belirtti.