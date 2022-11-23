İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Komşu bir ülkeden İran’a yönelik tehdidin sürmesi durumunda operasyonlarımız devam edecek"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak’ın kuzeyine düzenledikleri saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Komşu bir ülkeden İran’a yönelik tehdidin sürmesi durumunda operasyonlarımız devam edecek" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ülkede üçüncü ayına giren Mahsa Amini protestolarına değinen Abdullahiyan, “Gösteriler sürecinde İran’a yönelik dış müdahale zirveye ulaştı. Elbette topraklarından ülkemize terör faaliyetlerinde bulunan ülkeler ile diplomasi sürecini sürdürdük ve buna devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail’in, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) konuşlu rejim karşıtı örgütleri İran’a karşı kullandığını da sözlerine ekleyen Abdullahiyan, "ABD ve İsrail, IKBY’de bulunan 76 terör yapılanmasını ve hücrelerini İran’a karşı kullanmaya çalıştı. Ülkeye ABD ve İsrail yapımı silahlar sokuldu. Komşu bir ülkeden İran’a yönelik tehdidin sürmesi durumunda operasyonlarımız da devam edecek” dedi. Ayrılıkçı ve rejim karşıtı terör örgütlerinin IKYB’den tasviye edilmesi hususunda da Irak ile anlaştıklarını kaydeden Abdullahiyan, bu örgütlerin silahsızlandırılması gerektiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Eylül, 14, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde Kuzey Irak’ı vurmuştu. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştı.