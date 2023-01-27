İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’nde meydana gelen saldırının ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Abdullahiyan, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yönelik silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik müdürü Orhan Askerov’un hayatını kaybetmesine ve iki güvenlik görevlisinin de yaralanmasına yol açan olaydan büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek, tüm Azerbaycan halkına baş sağlığı dileklerini iletti. Saldırıyı kınayarak, olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için iki ülkenin güvenlik kurumlarının iş birliği içinde çalışmaları gerektiğini ifade eden Abdullahiyan, “Bu olayın iki ülke ilişkilerini olumsuz etkilemesine izin vermemeliyiz” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise taziyeleri için Abdullahiyan’a teşekkürlerini iletti. Bayramov, olayın tüm gerçeklerinin ortaya çıkarılması için iki ülkenin ortaklaşa hareket etmesi çağrısını da memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Tahran Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği, kimliği açıklanmayan silahlı bir kişi tarafından yerel saatle 08.30’da saldırıya uğradı. Saldırıda büyükelçiliğin güvenlik müdürü Orhan Askerov hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi ise saldırıyı engellerken yaralandı. Saldırgan ise İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İran Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının kişisel sebepler nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilmişti.