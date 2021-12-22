İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan Azerbaycan’da

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un daveti üzerine resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bakü temaslarına başladı. Abdullahiyan, bir günlük ziyareti kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la görüşecek. Bayramov ve Abdullahiyan’ın gerçekleştirecekleri görüşmede Azerbaycan ve İran arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik beklentiler ve güncel bölgesel sorunlar ele alması bekleniliyor. İran Dışişleri Bakanı’nın Abdullahiyan’ın Bakü ziyaretinin, Tahran-Bakü ilişkileri son aylarda bazı yanlış anlaşılmalara rağmen iyi, istikrarlı ve gelişmeye açık olduğu yönünde olumlu mesajlar veriyor.