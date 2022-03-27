İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, AB Siyasi Direktörü Mora ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile bir araya geldi. Abdullahiyan, nükleer anlaşma için gerekli ön adımları attıklarını ve ABD yönetiminin alacağı siyasi kararı beklediklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran’ın başkenti Tahran’ı ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Mora ve Abdullahiyan, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Avusturya’nın başkenti Viyana’daki müzakereler ve nükleer anlaşmada gelinen son durum hakkında görüş alışverişinde bulundu. Abdüllahiyan, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Enrique Mora’ya Viyana müzakerelerine sundukları katkılar nedeniyle teşekkür ederek, ABD’nin alacağı kararlar doğrultusunda Tahran yönetiminin nükleer anlaşmaya geri dönüş için hazır olduğunu söyledi.

Abdullahiyan, nükleer anlaşma için gerekli ön adımları attıklarını ve ABD yönetiminin alacağı siyasi kararı beklediklerini belirterek, “Biz, İran olarak ön adımları attık ve henüz çözülmemiş konular hakkında ABD’nin alacağı siyasi kararları bekliyoruz. Mevcut durum nükleer anlaşma önünde engel oluşturuyor. İran ekonomisini ve halkını zor duruma sokan ABD yaptırımlarının devam ediyor oluşu nükleer müzakerelerde nihai bir anlaşmaya varmamızı engelliyor" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ve Almanya ile İran arasında 2015 yılında Kapsamlı Ortak Eylem Planı adı verilen ve İran nükleer faaliyetlerini denetlemeyi amaçlayan nükleer anlaşma imzalanmış, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın 2018 yılında tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran yönetimi, nükleer faaliyetlerini anlaşma öncesine çekmiş ve ABD yönetimi, İran’a yönelik ağır ekonomik yaptırımlara başlamıştı.