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İran Dini Lideri Hamaney’den Trump’a: “Bir önceki ahmak”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, eski ABD Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu ve bu yolla İran’ı dize getirmeye çalıştığını kaydederek, Trump’ı "bir önceki ahmak” olarak nitelendirdi.

Politika 21.03.2021, 18:41
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İran Dini Lideri Hamaney’den Trump’a: “Bir önceki ahmak”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, eski ABD Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu ve bu yolla İran’ı dize getirmeye çalıştığını kaydederek, Trump’ı "bir önceki ahmak” olarak nitelendirdi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Nevruz ve yeni yıl nedeniyle İran halkına hitaben konuşma gerçekleştirdi. Hamaney konuşmasında, yeni yılın üretim, destek ve engelleri kaldırma yılı olacağını kaydederek, “Yerli üretimi artırma sloganımız geçtiğimiz yıl yeterince verimli olmadı. Bu yıl bunu daha da geliştirmek ve artırmamız gerekiyor. Bizim ülke içerisinde ekonomiyi güçlendirecek yerli imkanlarımız yeterince var ve bunları desteklemeliyiz" dedi.

"Seçimler uluslararası alanda İran’ın iktidar ve gücünü gösteriyor”

İran halkından Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım göstermelerini isteyen Hamaney, "Seçimler uluslararası alanda İran’ın iktidar ve gücünü gösteriyor. Sandık başına giderek oy kullanan halkımız aldığı kararlar ile ülke idaresini yeniliyor ve geliştiriyor. Yürütme organında bulunan hükümetin bu konuda sorumluluğu fazla. Ve halk sandık başına giderek onu güçlendiriyor ve yürütme organına taze nefes veriyor" ifadelerini kullandı.

“Seçimlerin formalite olduğunu ve her şeyin önceden belirlendiği algısını oluşturmak istiyorlar”

Hamaney, ABD ve İsrail casusluk servislerinin ülkede Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın düşük olması için çalıştığını ve seçimlere ilişkin olumsuz bir algı oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, "Bizim bu konuda elimizde net bilgiler var. ABD ve İsrail casusluk servisleri Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımın düşük olması için çalışıyorlar. Seçimlerin formalite olduğunu ve her şeyin önceden belirlendiği algısını oluşturmak istiyorlar. Bu doğru değil" dedi.

“Düşman, sosyal medyayı kullanarak toplum üzerinde algı oluşturuyor”

İnternet ve sosyal medya kullanımına değinen Hamaney, tüm dünyada internetin uzmanlar tarafından yönetildiğini ve kontrol edildiğini belirterek, "Biz sosyal medyayı tamamen boşlamak ile övünüyoruz. Bu doğru değil. Düşman, sosyal medyayı kullanarak toplum üzerinde algı oluşturuyor ve seçimlere katılımı da buradan azaltmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"ABD, uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmalı”

ABD ile ilişkiler ve nükleer anlaşma konusuna da değinen Hamaney, nükleer anlaşmaya dönülmesi için ABD’nin tüm yaptırımlarını kaldırması gerektiğini bir kez daha belirterek, "ABD, öncelikle uyguladığı tüm yaptırımları kaldırmalı. Ardından biz bunun etkisini test etmeli ve görmeliyiz. Bu konuda ABD’nin sözlerine hiçbir güvenimiz yok" dedi.

"Bir önceki ahmak”

Hamaney, eski ABD Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik uyguladığı maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu ve bu yolla İran’ı dize getirmeye çalıştığını kaydederek, "Bir önceki ahmak ABD Başkanı İran’a maksimum baskı politikası uygulayarak İran’ın zayıflatmaya ve dize getirmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı ve perişan ve utanılası bir şekilde görevinden ayrıldı" ifadelerini kullandı.
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