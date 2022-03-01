İran dini lideri Hamaney: “Ukrayna, ABD politikalarının kurbanı oldu”

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ukrayna, ABD politikalarının kurbanı oldu" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney devlet televizyonunda halka hitaben yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna saldırıları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna’daki Rusya operasyonlarının sona erdirilmesi gerektiğini belirten Hamaney, Ukrayna krizinden ABD’yi sorumlu tutarak "Ukrayna, ABD politikalarının kurbanı oldu. İran, Ukrayna’da savaşın durmasından yanadır. Ancak her krizin ilacı, mümkün olduğunca doğru tanının konulmasıyla gerçekleşir. Ukrayna krizinin temeli, ABD’nin kriz üreten siyasetlerinin bir sonucudur ve Ukrayna’da bu siyasetin kurbanıdır" dedi. ABD’nin, Ukrayna içişlerine karıştığını ve ülkede renkli devrimler arayışında olduğunu da belirten Hamaney, "Ukrayna’yı bu noktaya ABD getirdi. ABD’nin bu ülkenin içişlerine müdahalesi, renkli devrimleri, o hükümeti devirip bir diğerini getirmesi, Ukrayna’daki durumu bu noktaya taşıdı" ifadelerini kullandı.

“Savaştan yana değiliz”

İran’ın savaşa karşı olduğunu belirten Hamaney, sivil ölümlerin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "Dünyanın neresinde olursa olsun savaştan yana değiliz. Batılılar gibi Afganistan’da bir düğün konvoyunun vurulmasını ve sivillerin öldürülmesini terör ile mücadele olarak görmüyoruz. Bunların mantığı böyle işliyor. Irak’ta, Afganistan’da ve Suriye’nin doğusunda ABD neler yapıyor?” dedi. Hamaney, Ukrayna krizinden alınacak en büyük dersin ise Batılı ülkelere ve ABD’ye hiçbir devletin güvenemeyeceği olduğunu söyledi.