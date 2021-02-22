İran Dini Lideri Hamaney: “Eğer ihtiyaç olursa uranyumu yüzde 60 zenginleştiririz”

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, “İran nükleer faaliyetler konusunda mantıklı ve doğal olan mevcut durumdan geri adım atmayacaktır. Eğer ihtiyaç olursa uranyumu yüzde 60 zenginleştiririz” dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran’da Uzmanlar Meclisi temsilcileri ile görüştü. Hamaney, İran meclisinin ve hükümetinin “Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı” adıyla mecliste yasallaşan konu hakkında işbirliği yapmaları ve iki seslilik olmaması gerektiğini belirterek, “Meclis ve hükümet kendi arasındaki sorunları çözmeli ve bu eylem planı dikkatli ve güzel bir şekilde uygulanmalı” dedi.

ABD ve diğer Avrupa ülkelerinin İran hakkındaki son açıklamalarını insafsız ve dayatma olarak değerlendiren Hamaney, “İran nükleer faaliyetler konusunda mantıklı ve doğal olan mevcut durumdan geri adım atmayacaktır. Eğer ihtiyaç olursa uranyumu yüzde 60 zenginleştiririz” ifadesini kullandı.

İran meclisinin nükleer faaliyetleri artırmaya yönelik aldığı kararlara değinen Hamaney, “Meclis bir karar aldı ve hükümette bu kararı olumlu karşıladı. Düne kadar da yapılması gerekenler yapıldı ve yarın da diğer karar uygulanacak. Hükümet meclisin aldığı kararı dikkatli bir şekilde uygulamalıdır” dedi.

"İran’ın nükleer silah üretmek gibi bir niyeti yok"

Hamaney, İran’ın nükleer silah üretmek gibi bir niyetinin olmadığını belirterek, “İran’ın nükleer silah üretmesine izin vermeyeceklerini söylüyorlar. Eğer İran İslam Cumhuriyeti nükleer silah üretmek isteseydi buna kimse engel olamazdı. Bizim İslami düşüncemizde nükleer silahlara yer olmadığı için nükleer silah üretmiyoruz” ifadelerini kullandı.