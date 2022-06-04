İran dini lideri Hamaney: "ABD, İran halkını İslam Cumhuriyeti ile karşı karışa getirmeye çalışıyor"

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ayetullah İmam Humeyni’nin 33’üncü ölüm yıl dönümünde yaptığı konuşmada, İran halkının dine ve nizama bağlılığının eskisinden daha fazla olduğunu belirterek, "ABD, İran halkını İslam Cumhuriyeti ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ayetullah İmam Humeyni’nin 33’üncü ölüm yıl dönümü nedeniyle Tahran’da bulunan İmam Humeyni türbesinde konuşma gerçekleştirdi. İmam Humeyni’nin İranlı yeni genç nesil tarafından yeteri kadar tanınmadığını vurgulayan Hamaney, "Yeni nesil rahmetli İmamı yeterince tanımıyor ve onun büyüklüğünü bilmiyor. İmam Humeyni’yi benim gibileri ile kıyaslıyorlar oysa onunla aramızda çok mesafe var. Ülkemizin geleceği ve idaresi için gençlerimizin İmam Humeyni’yi gerektiği gibi tanımaları gerekiyor" dedi.

"İran İslam Devrimi, Fransa ve Sovyet devrimlerinden daha büyük ve önemli bir devrimdir"

Hamaney, İslam devrimini Fransa ve Sovyet devrimi ile kıyasladığı konuşmasında İran İslam Devriminin bir halk hareketi olarak kalmaya devam ettiğini belirterek, "İran İslam Devrimi Fransa ve Sovyet devrimlerinden daha büyük ve önemli bir devrimdir. Söz konusu her iki devrim de halk hareketleri ile başladı, ancak zamanla halklar kenara itildi ve dışlandı. Fransa devrimi gerçekleştikten 12-13 yıl sonra saltanata döndü ve 15 yıl hüküm süren Napolyon iş başına geldi. Sovyet devrimi ise Stalin gibi bir yönetimi tecrübe etti ve kendisinden önceki hükümetlerden daha fazla zulme neden oldu. Ama İslam devrimi halkın fedakarlıkları ve kendi canlarından vazgeçmeleri ile başarı sağladı ve halk bu devrimden sonra kenara itilmedi ve dışlanmadı. Devrimden iki ay sonra referandum yapıldı ve halk İslam Cumhuriyetini seçti. İlk Cumhurbaşkanı halk oylaması ile iş başına geldi, meclis kuruldu ve şu ana kadar da 50’e yakın halk oylaması İran’da gerçekleştirildi” dedi.

İmam Humeyni liderliğinde başlayan İslam Devriminin bugüne kadar başarılı olduğunu belirten Hamaney, "Başarıları inkar etmek insafsızlık olur. Önemli kazanımlar elde ettik. Elbette başarıların yanında eksik kalan işler de az değil. İradeler zayıf ve cılız kaldığında başarısızlık kendisini gösterir. Tembellik yaptığımızda, zayıf adımlar attığımızda geri de kaldık ve ilerleyemedik. Elbette bu konuda düşmanın oyun ve planlarını hafife almamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ABD, İran halkını İslam Cumhuriyeti ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor"

ABD’nin İran içerisindeki rejim karşıtı gösterileri desteklediğini ve bu gösterilere bel bağladığını belirten Hamaney, "İran halkının dine ve nizama bağlılığı eskisinden daha fazla. ABD, İran halkını İslam Cumhuriyeti ile karşı karşıya getirmeye çalışıyor. İran’a zarar vermek için içerideki halk hareketleri ve protestolara bel bağlamış durumdalar. Medya ve interneti kullanarak, içerideki kendi paralı askerleri ve psikolojik algılar ile halkı devlete düşman yapmak ve karşı karşıya getirmek istiyorlar. Ancak düşmanın buradaki tüm hesapları diğer hesaplar da olduğu gibi yanlış. Devrimin 6 ay içerisine yıkılacağını söyleyenler yanıldı. Bugün İran milletini nizam ile karşı karşıya getirme planları ve beklentilerinde de yanılacaklar. ABD danışmanlık aldığı ülkeden kaçan hain İranlılar nedeniyle İran’da artık halkın dine ve nizama karşı soğuduğuna inanıyor. Oysaki bugün halkın dine ve nizama olan inancı dünden daha fazladır" dedi.

"Batı üç asır boyunca Asya’dan Afrika’ya tüm dünyayı kendi çıkarları için esir aldı"

Batıyı hedef alan Hamaney, "Batı üç asır boyunca Asya’dan Afrika’ya tüm dünyayı kendi çıkarları için esir aldı. Bununla da yetinmediler ve Amerika ile Güney Amerika’yı kendileri için esir aldılar. Katliamlar yaptılar, kölelik başlattılar ve büyük işkence ve facialara neden oldular. Onlar 3 asır boyunca dünyada büyük facia ve katliamlara neden olurken, düşünürleri dünya için insan hakları hukuku ve yasaları oluşturmaya çalışıyordu. İşte bu Batı medeniyetinin riyakarlığı, çelişkisi ve sözünde durmayışının göstergesidir. İmam Batıyı iyi tanıyordu ve bu nedenle İslami yaşam ve düşünce biçimi ile Batı tarzı düşünce ve yaşam biçimi arasında mesafe olmasını istedi" ifadelerini kullandı.

El konulan İran petrolü

Yunanistan’ın İran’a ait petrol tankerine el koymasına değinen Hamaney, "İran’ın petrolünü Yunan sahillerinde çalıyorlar ve ardından biz bunu telafi edip düşmanın petrol tankerlerine el koyuyoruz ancak onlar İran’ı hırsızlıkla suçluyor. Kim hırsız? Siz bizim petrolümüzü çalıyorsunuz. Biz de sizden geri alıyoruz. Çalınmış bir şeyi geri almak hırsızlık değildir" şeklinde konuştu.