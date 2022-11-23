İran Devrim Muhafızları Ordusu Albayı Suriye’de öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu Albayı Davud Caferi, Suriye’nin başkenti Şam’da bombalı saldırı sonucu öldürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Devrim Muhafızları Kolordu Hava-Uzay Kuvvetlerinden Albay Davud Caferi’nin İsrail güçleri tarafından yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Suriye’nin başkenti Şam’da bombalı saldırı sonucu öldürüldüğünü açıkladı. Açıklamada, “İsrail rejimine işlediği cinayet karşısında gereken cevabı vereceğiz. Suriye’de askeri danışman olarak bulunan Albay Davud Caferi’nin cenaze merasimi hakkında vatandaşlarımız bilgilendirilecek” ifadelerine yer verildi.