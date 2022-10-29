İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami’den uyarı: "Artın sokağa çıkmayın"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Mahsa Amini’nin ölümünü protesto eden göstericileri uyararak, “Bugün gösterilerin son günü. Artık sokağa çıkmayın” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Şiraz kentindeki terör saldırısında hayatını kaybedenler için düzenlenen törende konuştu. Konuşmasında Mahsa Amini için gerçekleştirilen gösterilere katılan gençleri uyaran Selami, gençlerden uyanık olmalarını ve düşmanın yalanlarına inanmamalarını isteyerek, “Artık sokağa çıkmayın” dedi. ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ı İran’da gösterileri tahrik etmekle suçlayan Selami, “Gençlere ve düşmanın yalanlarına kanarak eylemlere katılanlara sesleniyorum. Bugün gösterilerin son günü. Artık sokağa çıkmayın. ABD Başkanı Biden veya siyonist İsrail rejiminden yetkililerin ve Suudi’lerin sizi arayıp eylem çağrısı yapacağını mı sanıyorsunuz? Medya güçlerini kullanarak sizleri tahrik ediyorlar” ifadelerini kullandı. Selami, “Katil münafıklar ve vatan hainleri ile hükümete mi gelmek istiyorsunuz? Gözlerinizi açın ve halkın yanında olun. ABD’ye büyük bir yenilgi ve İran milleti için büyük bir zaferin eşiğindeyiz” şeklinde konuştu.

"İntikamımızı alacağız"

Şiraz’da gerçekleştilen terör saldırısına değinen Selami, ABD ve İsrail’in kandırdığı gençleri kullanarak intikam alacaklarını söyleyerek, “Biden şunu bilsin ki ABD’yi İran’dan ve bölgeden kovduk, buradaki tüm emel ve arzularınızı çürüttük. İran’da eylemleri tahrik edenler ve kışkırtanlardan ve İran milletinin canına kastedenlerden ise intikamımızı alacağız” dedi.