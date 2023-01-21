İran Devrim Muhafızları Komutanı Selami: "Avrupa geçmişteki hatalarını tekrarlarsa sonuçlarına katlanır"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Avrupa Parlamentosu’nun Devrim Muhafızları Ordusu’nun AB terör listesine alınması talebini içeren karar tasarısını kabul etmesine tepki göstererek, "Avrupa’ya geçmiş hatalarını tekrarlamamayı tavsiye ediyoruz aksi halde sonuçlarına katlanırlar. Biz bu tür tehditlerden asla endişe duymuyoruz" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Avrupa Parlamentosu’nun İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun AB terör listesine alınması talebini içeren karar tasarısını kabul etmesinin ardından Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami’ye destek ziyareti gerçekleştirdi. Selami, İran Meclis Başkanı Galibaf’ın gerçekleştirdiği ziyaretin anlamlı olduğunu belirterek, "Kendisine Devrim Muhafızları Ordusu’na yönelik küresel saldırı ve tuzaklar karşısında verdikleri destek ve ziyaretleri nedeniyle teşekkür ediyorum" dedi. Devrim Muhafızları Ordusu’nun terörle mücadelesi sayesinde terörün söyledi. Selami, "Devrim Muhafızları Ordusu’nun çabası olmasaydı bugün terör Avrupa’yı kuşatmıştı. Bugün Avrupa’da hakim olan güvenlik ve istikrardan hiçbir eser kalmazdı" ifadelerini kullandı.

"Avrupa’ya geçmişteki hatalarını tekrarlamamayı tavsiye ediyoruz, aksi halde sonuçlarına katlanırlar"

Selami, Avrupa ülkelerini Devrim Muhafızları Ordusu aleyhinde aldıkları karar nedeniyle uyararak, "Avrupa’ya geçmişteki hatalarını tekrarlamamayı tavsiye ediyoruz, aksi halde sonuçlarına katlanırlar. Biz bu tür tehditlerden asla endişe duymuyoruz" dedi. Avrupa’nın iki kez dünya savaşlarının merkezinde olduğunu hatırlatan Selami, bu savaşlardan ibret alınması gerektiğini ve Avrupa’nın yayınladığı bildiriler ve aldığı kararlar ile Devrim Muhafızları Ordusu’nu zayıflatamayacağını vurguladı.

"Devrim Muhafızları Ordusu İran milletinin içinden doğmuştur"

İran Meclis Başkanı Galibaf ise Meclis olarak Devrim Muhafızları Ordusu’nun yanında olduklarını ve Avrupa Parlamentosu’nun aldığı kararı kınadıklarını söyledi. Galibaf, kararı onaylanması durumunda Meclisin sert misilleme ile karşılık vereceğini belirterek, "Onlar Devrim Muhafızları Ordusu’nun kendi orduları gibi sadece askeri bir birim olduğunu sanıyorlar. Devrim Muhafızları Ordusu İran milletinin içinden doğmuştur ve milyonlarca gönüllü askeri ve üyesi vardır. Eğer Avrupa Konseyi aklını yitirerek Devrim Muhafızları Ordusu aleyhinde en ufak bir girişimde bulunursa Meclis olarak buna en sert şekilde karşılık vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz perşembe günü Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından AB’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü olarak tanıma ve insan hakları ihlallerine karışan kurum ve kişilere yaptırım uygulanması taleplerini içeren 32 maddelik karar onaylanmıştı. Ayrıca, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yanı sıra orduyla bağlantılı tüm şirket ve vakıfların, Besic milis gücü ve Kudüs gücünün terör listesine alınması talep edilmişti.

Pazartesi günü gerçekleştirilecek Avrupa Konseyi toplantısında kararın onaylanması halinde İran’ın askeri gücü olan Devrim Muhafızları Ordusu resmen terör örgütü listeesinde yer almış olacak.