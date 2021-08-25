İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin kabinesi Milli Eğitim Bakanlığı dışında güvenoyu aldı

İran’ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin meclise sunduğu 19 kişiden oluşan kabinesi Milli Eğitim Bakanlığı dışında güvenoyu aldı.

İran meclisinde bugün Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 19 isimden oluşan kabinesine Milli Eğitim Bakanlığı dışında güvenoyu aldı. Reisi’nin 5 Ağustos tarihinde resmi olarak göreve başlamasıyla birlikte meclise sunduğu 19 isim hakkında 2 haftayı bulan değerlendirmeler neticesinde 18 isme güvenoyu verildi. Milli Eğitim Bakanı olarak ismi önerilen Hüseyin Baggülü meclisten güvenoyu alamadı.

İran’da 13. dönem hükümet kabinesinde Dışişleri Bakanı olarak Hüseyin Emir Abdullahiyan seçilirken, Seyyid İsmail Hatip İstihbarat Bakanı, Seyyid Hasan Handuzi Ekonomi Bakanı, Behram Eynullahi Sağlık Bakanı, Muhammed Rıza Aştiyani Savunma Bakanı, Rüstem Kasımi Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ahmed Vahidi İçişleri Bakanı, Cevat Uci Petrol Bakanı, Hamid Seccadi Gençlik ve Spor Bakanı, Ali Ekber Mehrabiyan Enerji Bakanı, İzetullah Zargami Kültür ve Truzim Bakanı, Muhammed Mehdi İsmaili Kültür ve İslami İrşad Bakanı, Muhammed Ali Zulfigul Araştırma ve Teknoloji Bakanı, Rıza Fatimi Maden ve Sanayi Bakanı, Emin Hüseyin Rahimi Adalet Bakanı, Hücettullah Abdulmelik Çalışma Bakanı, Cevat Sadati Nejat Tarım Bakanı ve İsa Zareipur İletişim ve Teknoloji Bakanı olarak güvenoyu aldılar.

290 milletvekilinin bulunduğu İran Meclisinde Milli Eğitim Bakanı olarak ismi önerilen Bagguli 76 kabul, 193 muhalif ve 18 geçersiz oy alarak kabinede yer almadı. Dışişleri Bakanı olarak seçilen Abdullahiyan 270 kabul, 10 muhalif ve 6 geçersiz oy, İstihbarat Bakanı Hatip 222 kabul, 48 muhalif ve 17 geçersiz oy, İletişim ve Teknoloji Bakanı Zareipur 256 kabul, 17 muhalif ve 10 geçersiz oy, Tarım Bakanı Sadatinejad 253 kabul, 27 muhalif ve 4 geçersiz oy, Gençlik ve Spor Bakanı Seccadi 165 kabul, 108 muhalif ve 13 geçersiz oy, Enerji Bakanı Mehrabiyan 220 kabul, 47 muhalif ve 15 geçersiz oy, Petrol Bakanı Oci 198 kabul, 70 muhalif ve 18 geçersiz oy, Kültür ve Turizm Bakanı Zargami 262 kabul, 13 muhalif ve 6 geçersiz oy, İçişleri Bakanı Vahidi 266 kabul, 16 muhalif ve 3 geçersiz oy, Kültür ve İslami İrşad Bakanı İsmaili 181 kabul, 77 muhalif ve 28 geçersiz oy, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Zolfigul 210 kabul, 56 muhalif ve 19 geçersiz oy, Maden ve Sanayi Bakanı Fatimi 205 kabul, 60 muhalif ve 14 geçersiz oy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kasımi 267 kabul, 14 muhalif ve 4 geçersiz oy, Savunma Bakanı Muhammed Aştiyani 274 kabul, 4 muhalif ve 4 geçersiz oy, Adalet Bakanı Rahimi 277 kabul, 5 muhalif ve 3 geçersiz oy, Sağlık Bakanı Eynullahi 214 kabul, 55 muhalif ve 15 geçersiz oy, Çalışma Bakanı Abdulmeliki 191 kabul, 77 muhalif ve 17 geçersiz oy, Ekonomi Bakanı Handuzi 254 kabul, 25 muhalif ve 8 geçersiz oy aldı.

Reisi’nin kabinesinde meclisten güvenoyunu alan Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ön plana çıkan isimler arasında bulunuyor. Batıya karşı mesafeli bir duruşa sahip olan Abdullahiyan, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde bir süre Bahreyn Büyükelçisi olarak görev yapmış ve ardından Arap ve Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

Reisi, kabinesinde bir diğer dikkat çeken isim ise İçişleri Bakanı olarak seçilen ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonları yürüten Kudüs Gücü’nün eski komutanı ve Ahmedinejad döneminin Savunma Bakanı Ahmed Vahidi oldu.

Kabinede Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak seçilen eski Devrim Muhafızları komutanlarından Kasimi ile İçişleri Bakanı Vahidi ABD yaptırımları listesinde yer alıyor.