İran Cumhurbaşkanı Reisi’den Biden’a cevap: “Esaretinize düşmeyeceğiz”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD Başkanı Joe Biden’ın “İran’ı özgürleştireceğiz” açıklamasına tepki olarak, “İran 43 yıl önce özgürleşti. Ülke olarak esaretinize düşmeme konusunda ise kararlıyız” dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran’da ABD’nin Tahran Büyükelçiliğinin işgal edilişinin 43’üncü yıl dönümü gösterilerinde konuştu. ABD Başkanı Joe Biden’ın “İran’ı özgürleştireceğiz” açıklamasına tepki gösteren Reisi, ”İran 43 yıl önce özgürleşti. Ülke olarak esaretinize düşmeme konusunda ise kararlıyız. Yaklaşık bir kaç saat önce ABD Başkanının dikkat eksikliği nedeniyle yaptığı bir açıklamayı duydum. Kendisi, İran’ı özgürleştirmekten bahsetmiş. İran 43 yıl önce özgürleşti ve bir daha esaretinize düşmeme konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

"ABD ulusal güvenliğimizi hedef almaktadır"

İran’da Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere değinen Reisi, bazı göstericileri “hain” ve “aldanmış” şeklinde tanımlayarak, “ABD bugün ulusal güvenliğimizi ve istikrarımızı hedef almaktadır. Bu konuda tüm İran milleti uyanık ve bilinçli olmak zorunda. Son günlerde ayaklanmalara katılan herkes düşmanın planı doğrultusunda hareket etmektedir” dedi.

"Büyük şeytan"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD’yi “büyük şeytan” olarak isimlendirerek, “ABD, kendi maddi çıkarları için dünyadaki tüm milletlerin yok olmasını ister. ABD zulmün ve diğer milletleri sömürmenin sembolü olmuştur” ifadelerini kullandı. İran milletinin gerçekleştirdiği devrim ile ülkedeki ABD egemenliğine son verdiğini kaydeden Reisi, üniversite öğrencilerinin ABD’nin Tahran Büyükelçiliğini işgal etmelerini “tarihin en büyük hareketi” şeklinde adlandırarak, “4 Kasım İran’da öğrenciler ve küresel emperyalizm ile mücadele günüdür. Bugün başta ABD olmak üzere diğer milletler üzerinde komplolar kuran ve halkları birbirine düşürenlerin plan ve programlarının açığa çıktığı gündür” açıklamasında bulundu.

"ABD, savaş ve darbelerde yer almıştır"

ABD’nin terör ile mücadele ve özgürlük sloganları ile diğer ülkelere yönelik askeri müdahaleler gerçekleştirdiğini belirten Reisi, “ABD bağımsız ülkelerde terör ile mücadele ve özgürlük bahanesini kullanarak tekfirci ve bölücü terör örgütlerini destekliyor ve o ülkelere karşı yaptırımlar uyguluyor. ABD 300’den fazla savaş ve 62 darbede doğrudan yer almıştır. Tüm bu cinayetlere rağmen kendilerini insan hakları ve özgürlük savunucuları olarak gösteriyorlar. Kendi itiraflarına göre DEAŞ gibi bir terör örgütünü kuran ABD’nin bu vaatlerine dünyada kimler inanır?” şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Biden, Californiya’da düzenlenen Demokrat Parti etkinliğinde yaptığı konuşmada, destekçilerinin cep telefonlarını kaldırarak "Özgür İran" mesajı göstermesi üzerine, "Endişelenmeyin, İran’ı özgürleştireceğiz. Onlar çok yakında kendilerini özgürleştirecek" ifadelerini kullanmıştı.