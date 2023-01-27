İran Cumhurbaşkanı Reisi’den Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği saldırısına soruşturma talimatı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne gerçekleşen saldırıyı kınayarak olayın kapsamlı bir şekilde araştırılması talimatını verdi.

İran Cumhurbaşkanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Muhammed Cemşidi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin tüm Azerbaycan milletine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek gerçekleşen saldırıyı kınadığını aktardı. Cemşidi paylaşımında, “Kardeş ve komşu ülke Azerbaycan’ın büyükelçiliğine düzenlenen bu trajik saldırıyı kınıyoruz. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, saldırı haberini aldıktan hemen sonra olayın kapsamlı bir şekilde soruşturulması talimatını verdi” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan da kınama mesajı yayınlandı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise yaptığı açıklamada, saldırıyı kınayarak hayatını kaybeden büyükelçilik mensubunun ailesine, Azerbaycan hükümetine ve halkına başsağlığı diledi. Kenani, “Polis ve güvenlik güçleri olaya anında müdahale etti ve saldırganı tutukladı” şeklinde konuştu.

Tahran Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği, kimliği açıklanmayan silahlı bir kişi tarafından yerel saatle 08.30’da saldırıya uğradı. Saldırıda büyükelçiliğin güvenlik müdürü Orhan Askerov hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi ise saldırıyı engellerken yaralandı. Saldırgan ise İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

İran Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının kişisel sebepler nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilmişti.