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İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Toplantıda 3 ülke cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen konular oldu. Bu konuların ekseni ise Suriye’nin egemenliğiydi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Toplantıda 3 ülke cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen konular oldu. Bu konuların ekseni ise Suriye’nin egemenliğiydi" dedi.

Politika 19.07.2022, 22:10
İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Toplantıda 3 ülke cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen konular oldu. Bu konuların ekseni ise Suriye’nin egemenliğiydi" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Toplantıda 3 ülke cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen konular oldu. Bu konuların ekseni ise Suriye’nin egemenliğiydi" dedi.

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