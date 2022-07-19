Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Toplantıda 3 ülke cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen konular oldu. Bu konuların ekseni ise Suriye’nin egemenliğiydi" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Toplantıda 3 ülke cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen konular oldu. Bu konuların ekseni ise Suriye’nin egemenliğiydi" dedi.
Politika 19.07.2022, 22:10
İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Toplantıda 3 ülke cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen konular oldu. Bu konuların ekseni ise Suriye’nin egemenliğiydi" dedi.