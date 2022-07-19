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İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye’de çözüm askeri müdahale değil tek çözüm yolu diplomasidir. Askeri müdahale sorunu artırır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye’de çözüm askeri müdahale değil tek çözüm yolu diplomasidir. Askeri müdahale sorunu artırır" dedi.

Politika 19.07.2022, 21:01
İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye’de çözüm askeri müdahale değil tek çözüm yolu diplomasidir. Askeri müdahale sorunu artırır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Suriye’de çözüm askeri müdahale değil tek çözüm yolu diplomasidir. Askeri müdahale sorunu artırır" dedi.

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