banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi
Türkiye-İran-Rusya Üçlü Zirvesi
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Kemal Kılıçdaroğolu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Yunanistan’da başpehlivan Kaflı oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu
Emrecan Uzunhan, Beşiktaş’a transfer oldu

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Siyonist rejimin Suriye topraklarını yok sayarak bazı haklarını elinden alması bu istikrarsızlığı arttırmaktadır. Uluslarası hukuku da aynı şekilde yok saymaktadır. Umut ediyorum ki bu toplantımızda yapıcı kararlar alınsın

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Siyonist rejimin Suriye topraklarını yok sayarak bazı haklarını elinden alması bu istikrarsızlığı arttırmaktadır. Uluslarası hukuku da aynı şekilde yok saymaktadır. Umut ediyorum ki bu toplantımızda yapıcı kararlar alınsın ki Suriye’deki istikrar geri dönsün" dedi.

Politika 19.07.2022, 21:05
İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Siyonist rejimin Suriye topraklarını yok sayarak bazı haklarını elinden alması bu istikrarsızlığı arttırmaktadır. Uluslarası hukuku da aynı şekilde yok saymaktadır. Umut ediyorum ki bu toplantımızda yapıcı kararlar alınsın

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Siyonist rejimin Suriye topraklarını yok sayarak bazı haklarını elinden alması bu istikrarsızlığı arttırmaktadır. Uluslarası hukuku da aynı şekilde yok saymaktadır. Umut ediyorum ki bu toplantımızda yapıcı kararlar alınsın ki Suriye’deki istikrar geri dönsün" dedi.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu