İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Nükleer müzakereden kaçmayacağız"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ile nükleer anlaşmaya bağımlı olmadıklarını söyleyerek, "Nükleer müzakereden kaçmayacağız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, başkent Tahran’daki Ez-Zehra Üniversitesi’nde ABD ile nükleer müzakerelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Reisi, New York’ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la nükleer müzakerelere ilişkin yaptığı konuşmaya değinerek, "New York’ta Macron ile yaptığım görüşmede, nükleer müzakere ilişkin hangi taleplerimizin mantık dışı olduğunu söylemesini istedim. Kendisi yaptığımız görüşme sonrası taleplerimizin mantıklı ve savunulabilir olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Reisi, ABD ile nükleer anlaşmaya bağımlı olmadıklarını ve nükleer müzakereden kaçmayacaklarını söyleyerek, "Ülkenin geleceğini Batılı liderlerin gülümsemelerinde veya kaşlarını çatmalarında bağımlı görmüyoruz. Ancak onurlu bir müzakereyi ise hiçbir zaman dışlamadık" dedi.

İran’da Mahsa Amini’nin ölümünün ardından başlayan gösterilerin üniversitelere sıçramasına ilişkin de konuşan Reisi, düşmanın üniversiteleri kullanmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "Öğrencilerimiz ve hocalarımız düşmanın sahte hayallerinin gerçekleşmesine izin vermeyeceklerdir" şeklinde konuştu.