İran Cumhurbaşkanı Reisi: “İran’ın ŞİÖ üyeliği örgütün kuruluş tarihinden bu yana yaşanan en önemli gelişme”

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada İran’ın ŞİÖ üyeliğine değinerek, “Bölge ülkeleri ile iş birliği temel politikamızı oluşturuyor. İran’ın Şangay İşbirliği Teşkilatı’na üyeliği örgütün kuruluş tarihinden bu yana yaşanan en önemli gelişme olacaktır” dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan’ın başkenti Semerkant’ta düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’nde konuştu. İran’ın ŞİÖ ve BRICS gibi bölgesel örgütlenmelere önem verdiğini vurgulayan Reisi, Tahran yönetiminin bu örgütler içerisinde daha aktif rol almayı istediğini söyledi. Reisi, “ŞİÖ ve BRICS gibi bölgesel örgütlendirmelerde yer almak istememiz, İran’ın bölge ülkeleri ile birlikte daha adil bir uluslararası sisteme istekli olduğunu gösteriyor. Bu strateji, İran’ın sahil olduğu potansiyeller ile ŞİÖ’yü daha aktif yapacak ve ilerleyişini hızlandıracaktır” dedi.

İran’ın ŞİÖ üyeliğine önem verdiklerini kaydeden Reisi, “Bölge ülkeleri ile iş birliği temel politikamızı oluşturuyor. İran’ın Şangay İş birliği Teşkilatına üyeliği örgütün kuruluş tarihinden bu yana yaşanan en önemli gelişme olacaktır” dedi.

Asya kıtasını tarihin büyük medeniyet ailesi olarak nitelendiren Reisi, dünyanın ihtiyaç duyduğu yeni küresel sistemin Semerkant ve Buhara’nın sahip olduğu medeniyete ihtiyaç duyduğunu söyledi. ABD’nin küresel sistemi kendi tekeli için kullandığını belirten Reisi, “ABD’nin tekelci politikaları bağımsız ülkelerin önünde engel oluşturuyor. Ekonomi ve siyasette çok kutuplu bir dünya fikri ABD tarafından tehdit ediliyor. ABD, uluslararası sisteme kendi zorbalığını ve isteklerini dayatarak bağımsız ülkeleri engellemeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Şangay İşbirliği Örgütü’nün ABD’nin tekelci politikalarına ve uyguladığı yaptırımlara karşı ortak bir çözüm geliştirebileceğini vurgulayan Reisi, örgüte üye ülkeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.