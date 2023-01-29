İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüştü

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıya ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider arasındaki görüşmede Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yönelik saldırı ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkinin üçüncü ülkeler tarafından zarar görmemesi gerektiğini vurgulayan Reisi, “İran ve Azerbaycan hükümetleri, kötü niyetlilerin iki ülke arasındaki ilişkiyi bozmalarına izin vermemelidir. Azerbaycan ile derin tarihi ve kültürel bağlara sahibiz” dedi. Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren Reisi, soruşturma başlatıldığını ve ilgili kurumlar tarafından konunun ciddiyetle takip edildiğini söyledi.

"İran daha dikkatli olmalı"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise Tahran Büyükelçiliği’ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı “terör” şeklinde nitelendirerek, “Bu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatılmalı ve sorumluları cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı. Aliyev, diplomatik misyonların güvenliği konusunda İran’ın üzerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, “Büyükelçilik çalışanları ve aileleri ile diplomatik misyonların güvenliği konusunda İran daha dikkatli olmalı. Saldırıya ilişkin soruşturmanın ise şeffaf bir şekilde yürütülmesini bekliyoruz” dedi. Aliyev, “Tahran’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’ndeki saldırı beklenmedik bir olaydı. Ancak iki ülkenin bu alandaki iş birliği öyle olmalıdır ki, hiç kimse bu tür olaylar bahanesiyle iki ülkenin dostane ilişkilerini bozma fırsatı bulamasın” şeklinde konuştu.

Tahran Büyükelçiliği’ne silahlı saldırı

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği, kimliği açıklanmayan silahlı bir kişi tarafından 27 Ocak tarihinde saldırıya uğradı. Saldırıda büyükelçiliğin güvenlik müdürü Orhan Askerov hayatını kaybederken, 2 güvenlik görevlisi ise saldırıyı engellerken yaralandı. Saldırgan ise İran güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken, saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürdürülüyor. İran Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, saldırının kişisel sebepler nedeniyle gerçekleştirildiği belirtilmişti.