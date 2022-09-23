İran Cumhurbaşkanı Reisi: "Hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz"

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, "Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor. Hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, New York dönüşü Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda ülke geneline yayılan protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu. Reisi, halkın sesine her zaman kulak verdiklerini belirterek, "Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar. Halkımızın taleplerini ve protestoları işitiyoruz ancak kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz. Hiçbir alanda ve hiçbir koşulda halkın güvenlik ve huzurunun tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.