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İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Bugün Suriye’de mevcut olan endişeler ve sıkıntılar gerçekten büyük bir sorun. Bunları gidermek için büyük ülkelerin irade ve azmi önemlidir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Bugün Suriye’de mevcut olan endişeler ve sıkıntılar gerçekten büyük bir sorun. Bunları gidermek için büyük ülkelerin irade ve azmi önemlidir" dedi.

Politika 19.07.2022, 22:14
İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Bugün Suriye’de mevcut olan endişeler ve sıkıntılar gerçekten büyük bir sorun. Bunları gidermek için büyük ülkelerin irade ve azmi önemlidir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Bugün Suriye’de mevcut olan endişeler ve sıkıntılar gerçekten büyük bir sorun. Bunları gidermek için büyük ülkelerin irade ve azmi önemlidir" dedi.

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